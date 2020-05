Richiamato per la mascherina abbassata, reagisce male: uomo bloccato a Salerno

Momenti di tensione, intorno alle 20.30, in pieno centro a Salerno, dove un uomo è stato portato via dalle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che era in compagnia di una donna e di un bambino, stava passeggiando con la mascherina abbassata tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Portanova. Per questo sarebbe stato richiamato al rispetto delle normative vigenti anti-Covid-19. Ma la sua reazione avrebbe dato vita ad un violento litigio andato in scena davanti agli occhi increduli degli altri passanti.

Le indagini

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che lo hanno portato a sirene spiegate in Questura, insieme alla Polizia Provinciale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto che, al momento, è ancora parziale. (Foto e video sono di Gerardo Scafuro)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'altro caso

Nel pomeriggio, invece, una famiglia è stata fatta allontanare dagli agenti della Polizia Municipale dal lungomare: tre adulti e due bambini erano privi del dispositivo di protezione. Nonostante le ire di uno dei componenti del nucleo familiare, i vigili sono stati tolleranti ordinando loro di tornare immediatamente a casa.

Gallery