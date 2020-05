Fase 2, Busitalia si organizza: distanziamento sociale sui mezzi

Busitalia si organizza per consentire ai salernitani di viaggiare in sicurezza. Da quando è iniziata la fase 2 del Coronavirus, infatti, l’azienda di trasporto ha provveduto a ridurre il numero dei posti a bordo dei propri mezzi per evitare sovraffollamenti.

La sicurezza

In particolare - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono stati affissi sui sedili dei pullman degli appositi cartelli che impediscono a due passeggeri di potersi sedere uno accanto all’altro invitandoli a rispettare il distanziamento sociale. Inoltre, fa sapere la società di trasporto, che tutti i loro veicoli vengono quotidianamente sottoposti ad operazioni di sanificazione.

