Fase 2, a Cetara termoscanner e app per spiagge libere: c'è l'ordinanza

La chiusura della spiaggia libera di Largo Marina a Cetara, in Costiera Amalfitana, è scattata sabato e resterà in vigore fino a venerdì. Il sindaco Fortunato Della Monica, infatti, in attesa di attuare il piano per garantire la sicurezza dei bagnanti, ha firmato un'ordinanza che vieta l'accesso all'arenile. E nella giornata di sabato ha chiesto anche l'intervento dei vigili urbani per allontanare chi non rispettava il provvedimento.

I controlli

Nel frattempo, però, a Cetara si lavora per ripartire. Anche alle spiagge libere si accederà solo per prenotazione tramite app e controllo con il termoscanner. "La spiaggia libera riaprirà e si potrà accedere solo prenotando tramite app, ombrelloni che saranno messi e posizionati dal Comune con una previsione di un limite massimo di ingressi, un contributo di 2 euro per permettere le sanificazioni, il controllo termoscanner agli ingressi".