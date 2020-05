Fase 2, Conte: "Il 25 maggio riaprono le palestre, il 15 giugno cinema e teatri"

Firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il decreto legge sulle riaperture che era stato approvato nella notte da Governo e Regioni. Ora, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 16 maggio.

"Affrontiamo la fase 2 con voglia di ricominciare ma con prudenza". Dal 18 maggio non ci saranno le autocertificazioni, ma resterà il divieto di assembramenti e distanza di un metro. Raccomandiamo di portare sempre la mascherina, di metterla sempre al chiuso ma anche all'aperto se non c'è possibilità di rispettare le distanze.

Stiamo affrontando un rischio calcolato, nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrebbe tornare a salire. I nostri principi rimangono gli stessi, prima di tutto la tutela della vita e della salute dei cittadini, e non sono negoziabili. Ma li dobbiamo declinare diversamente in questa fase". "Stiamo affrontando questo rischio e lo stiamo accettando, altrimenti non potremmo ripartire. Dovremmo aspettare la scoperta del vaccino, ma non ce lo possiamo permettere".