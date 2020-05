Fase 2, raffica di controlli in Costiera Amalfitana: scattano le prime maxi multe

Proseguono senza sosta i controlli in Costiera Amalfitana per verificare il rispetto delle nuove normative regionali e nazionali anti-Coronavirus.

Le sanzioni

Negli ultimi quattro giorni - riporta Il Vescovado - i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Maiori hanno elevato nove verbali di contravvenzione ad altrettanti cittadini, residenti e visitatori, per mancanza dell'uso della mascherina o altro strumento di copertura della bocca e del naso, da indossare obbligatoriamente nei luoghi pubblici o aperti. Il pattugliamento, in particolare, ha riguardato la zona del lungomare. Ad ogni cittadino è stata verbalizzata una sanzione di 400 euro, ridotta a 280 euro se pagata entro cinque giorni. Numerosi i ciclisti e i motociclisti che hanno invaso la Statale 163 Amalfitana e che alle soste nei diversi bar dei centri costieri non hanno indossato la mascherina. Ad Amalfi, invece, oggi i vigili urbani hanno redarguito numerosi ciclisti provenienti da diverse zone della Campania, che posavano in gruppo, sotto la scalinata del Duomo per una foto ricordo, senza l'utilizzo della mascherina protettiva.