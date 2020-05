Fase 2, De Luca rilancia il "modello Campania": ironie su occhiali di Salvini e "crocchie"

Vincenzo De Luca rilancia la “Fase 2” in Campania che – dice – “è già iniziata”, rivendica l’operato della sua amministrazione regionale e ironizza, ancora una volta, sul leader della Lega Matteo Salvini.

La Fase 2

Nel corso del suo intervento su Facebook, il Governatore parla di Modello Campania: “La nostra regione è entrata pienamente nella fase 2 e ci siamo entrati seguendo il modello Campania: vale a dire essere efficaci nella sicurezza. Vogliamo fare per l'economia quello che abbiamo fatto per la sanità per cui siamo stati un modello nazionale. La Campania - aggiunge - è diventato modello di efficacia e di concretezza anche per quanto riguarda la ripresa economica. Significa decisioni rapide, scelte chiare senza confusione. Significa non perdere un minuto di tempo ma anche non fare demagogia”. “Mi capita di ascoltare da settimane colleghi di altre Regioni e di altre istituzioni invocare la riapertura universale: apriamo domani, apriamo tutto, apriamo subito. Il mio invito a quelli che si stanno perdendo a fare demagogia, che cercano cioè di strumentalizzare la drammatica domanda di lavoro che c'è senza decidere niente, è: chi vuole aprire domani mattina, lo faccia, anziché parlare di apertura apra, se ne assuma la responsabilità. Ma facciamola finita con questo chiacchiericcio diventato davvero insopportabile: chi dice apriamo domani, sta creando le condizioni per richiudere dopodomani” ha tagliato corto il governatore campano.

I fondi

De Luca ha rivendicato lavoro messo in campo in queste settimane: “Siamo all'avanguardia per il sostegno alle piccole imprese - prosegue - alle famiglie, agli studenti e da maggio anche 250mila pensionati al minimo vedranno crescere la pensione fino a mille euro per questo mese". "Migliaia di mandati di pagamenti sono stati fatti per i contributi ai fitti. Migliaia di imprenditori che si sono iscritti sulla piattaforma della Regione e hanno avuto il risultato senza passare attraverso forme di clientelismo, in maniera del tutto automatica. Tempi rapidi, impegni mantenuti e in maniera trasparente".

L’ironia su Salvini

Per quanto riguarda i fitti, De Luca si è rivolto indirettamente al leader della Lega Salvini. “Voglio dare un'informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud e ha detto che c'è una Regione del Nord che è l'unica che ha fatto iniziative per i fitti. Non voglio fare nomi, diciamo che è un esponente che va in giro in questo periodo per l'Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci". E ancora: "Ricordo a questo autorevole esponente del Nord e del sovranismo - ha aggiunto De Luca - che la Regione Campania ha varato un programma per gli aiuti ai fitti, due bandi per quasi 70 milioni di euro. Giusto come notizia per questo nostro amico sovranista"

Il paragone con la Lombardia

De Luca si sofferma sulle difficoltà del Nord: "A Milano in queste ore registriamo nuovi contagi, ogni 24 ore, da 500 a 700 casi. Una delle differenze che ci sono state tra Campania e Lombardia è rappresentata dal fatto che in Lombardia venti giorni fa avevano una mobilità del 42%, cioè la metà della popolazione era in giro". L’ex sindaco di Salerno crede "che abbia avuto una ricaduta pesante sul contagio - aggiunge - in Campania abbiamo stretto i freni, anticipato chiusure di due settimane, questo ci ha salvato ed oggi abbiamo condizioni di serenità per pensare di aprire attivitàeconomiche, ma per sempre”.

L'appello a non tornare al Nord

"Evitate di andare negli ospedali del Nord perche' abbiamo la migliore assistenza e gli ospedali piu' sicuri d'Italia " afferma a gran voce De Luca che spiega: "Nel corso degli anni i sistemi ospedalieri del nord hanno campato con i soldi che prendevano dalla nostra regione, la cosiddetta mobilità passiva. Invito convintamente i nostri concittadini a rimanere in Campania. Intanto perche' oggi sono gli ospedali piu' sicuri di Italia e poi perche', sinceramente, abbiamo la migliore assistenza d'Italia e in qualche caso del mondo".

Le mascherine

Infine si è rivolto ai campani: "Evitiamo di fare comunella e crocchie. Mettiamo sempre le mascherine e laviamoci le mani in maniera ossessiva. Dobbiamo rispettare queste tre misure di sicurezza"