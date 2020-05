Fase 2, tour di Napoli e Loffredo tra le strade del centro di Salerno

Nuovo tour del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell'assessore al commercio Dario Loffredo tra le strade della città e i locali del centro. Tappa al Parco Pinocchio, in Piazza San Francesco, in Piazza Bolognini, via Velia e tra le arterie stradali della movida. Tanti cittadini si sono avvicinati al primo cittadino per salutarlo seppur rispettando il distanziamento sociale. “Riparte la movida. Divertimento, fiducia, sicurezza. Con la responsabilità di tutti” fanno sapere dal Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.