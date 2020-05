Fase 2, nuova ordinanza di De Luca: riaprono gli stabilimenti balneari

Da domani in Campania è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, valida dal 23 maggio al 31 luglio. Per gli stabilimenti balneari è fatto obbligo di rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza, che prevede almeno 10 metri quadrati per ombrellone e 1,5 metri minimi tra sdraio e lettini, salvo che per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare.

I dettagli

L'ordinanza prevede anche la fruizione delle spiagge a libero accesso "con decorrenza dall'adozione di specifici Piani comunali, da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni" previste dallo stesso protocollo di sicurezza. L'accesso agli stabilimenti balneari dovra' avvenire tramite prenotazione (i nomi verranno conservati per 14 giorni), e i fruitori indosseranno la mascherina all'ingresso e all'uscita. L'Unità di crisi della Regione Campania, a seguito degli incontri con le categorie interessate e con il supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl, ha espresso avviso favorevole alla riapertura delle attività ricreative di balneazione e alla fruizione delle spiagge libere, "purché svolte nella puntuale osservanza delle richiamate prescrizioni, a tutela della salute pubblica". Consentita anche la nautica da diporto, con utilizzo dei posti ridotto del 25% nel caso che a bordo non viaggino persone dello stesso nucleo familiare: torna possibile anche lo sbarco sulle isole da tali mezzi ma solo per i cittadini residenti o domiciliati nel territorio regionale .