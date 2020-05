Fase 2, 30 mila pass per circolare ad Ascea: si parte a giugno

Trentamila pass per circolare nel comune di Ascea e salvare l'estate in una delle località del Cilento a vocazione turistica. L'idea del sindaco Pietro D'Angiolillo è, ormai, entrata nella fase operativa: dalla prossima settimana sarà possibile richiedere il pass che entrerà in vigore dal primo giugno e avrà un colore diverso a seconda del profilo: verde chiaro per i residenti; arancione per i proprietari di casa; azzurro per i non residenti che transiteranno per Ascea da comuni limitrofi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre modalità

Quello riservato ai turisti avrà sullo sfondo un'immagine del comune cilentano e riporterà la data di arrivo e quella di partenza. Discorso diverso, invece, per i turisti giornalieri: il pass sarà di rapida realizzazione, avrà validità d'un giorno e sara' concesso dietro presentazione di autocertificazione. Per i turisti delle strutture alberghiere, invece, il pass presenterà un'immagine di Ascea e saranno gli stessi albergatori a farne richiesta. Il sistema varato dal comune cilentano prevede l'obbligo di comunicare i propri dati in anticipo per quanti entreranno nel territorio di Ascea. Il pass rilasciato dal Comune sarà obbligatorio per poter accedere in spiaggia, nei parchi e negli edifici pubblici. "In attesa delle linee guida regionali e nazionali, noi abbiamo ben chiaro cosa fare - ha detto il sindaco D'Angiolillo nel corso di una diretta Facebook -, vigileremo in modo assoluto gli accessi in spiaggia, verificando il distanziamento tra gli ombrelloni e attueremo il progetto del pass turistico per residenti, proprietari di seconde case e turisti"