Fase 2, produzione mascherine nelle carceri: coinvolta anche Salerno

Ottocentomila mascherine protettive al giorno, tre stabilimenti produttivi in altrettante sedi penitenziarie (Milano Bollate, Salerno e Roma Polo Rebibbia-Sadav), 320 detenuti al lavoro, 8 macchinari tecnologicamente avanzati. Sono i numeri dell'accordo di collaborazione per la produzione industriale di mascherine protettive sottoscritto, a Roma, dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal commissario straordinario di governo per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri.

Il progetto

La produzione servirà a soddisfare prioritariamente il fabbisogno di dispositivi protettivi in dotazione al personale che opera negli istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale e ai detenuti in base alle indicazioni delle autorità sanitarie. Inoltre consentirà di mettere a disposizione della Protezione Civile l'abbondante parte residua, per essere distribuita alle altre amministrazioni impegnate a fronteggiare l'emergenza sanitaria. Le prime due macchine acquistate in Cina dalla struttura del commissario straordinario e concesse a titolo gratuito all'Amministrazione penitenziaria sono già nella casa circondariale di Milano Bollate. Oggi, alle 15, saranno presentate alla stampa dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, e dal responsabile del team 'Riconversione Incentivi' del commissario per l'emergenza Covid-19, Ernesto Somma.