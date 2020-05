Fase 2, riapre il mercato settimanale ad Agropoli: le regole da seguire

Dopo l’ordinanza numero 49 del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del 20 maggio 2020, è stata consentita la ripresa delle attività mercatali per le categorie merceologiche diverse dai generi alimentari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ordinanza

A partire da domani, giovedì 28 maggio, verrà riattivato il mercato settimanale del giovedì, presso l’Area mercatale sita in via Sandro Pertini (pressi uscita Agropoli Sud). “Non c’è stata necessità di particolari accorgimenti per l’adeguamento alle prescrizioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, considerata l’ampiezza dell’area che ospita il mercato e la presenza di entrate ed uscite plurime che consentono il mantenimento delle distanze sociali. La raccomandazione per operatori e utenti – sottolineano dal Comune - è di indossare sempre la mascherina e osservare la distanza sociale di almeno un metro. E’ sospeso al momento, e fino a nuove disposizioni, il servizio navetta da e per il mercato, considerata l’impossibilità di poter far osservare il distanziamento sociale sul mezzo in dotazione.