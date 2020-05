Fase 2 a Roccapiemonte, sanificata l’area mercatale: ripulito anche il campetto

Continuano gli interventi di sanificazione e disinfezione su tutto il territorio comunale di Roccapiemonte, per garantire la massima sicurezza ai residenti e ai cittadini provenienti dagli altri Comuni. Ieri pomeriggio sono stati effettuati i lavori in due aree che, con il lento ritorno alla normalità in questa delicata fase 2 dell’emergenza per il Coronavirus, sono solitamente molto frequentate. E’ stata sanificata, in particolare, tutta l’area di Piazza Mercato, dove si svolge abitualmente il martedì la fiera settimanale.

Il commento

L'assessore Roberto Fabbricatore: “Si tornerà al classico mercato del martedì, con tutte le categorie dei venditori che saranno presenti e quindi è nostro compito rendere questo spazio il più sicuro possibile specie sotto l’aspetto igienico. Va ribadito che si tratta di un intervento che viene realizzato da questa Amministrazione prima di ogni martedì anche prima che ci fosse il problema pandemia. Inoltre, abbiamo ripulito il campetto intitolato a Christian Campanile, perché i nostri ragazzi devono giocare in un’area sana. Cose che, per quanto mi riguarda, rientrano nell’ordinario, un dovere verso i cittadini e soprattutto verso i bambini. Tengo a ringraziare, insieme al sindaco, chi si adopera per tutto questo e cioè i volontari del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte e gli operai del Consorzio Campale Stabile coordinati dal responsabile di cantiere Michele D’Auria Petrosino” ha dichiarato l’Assessore Roberto Fabbricatore.

