Fase 2, negativi i test effettuati sui braccianti a Giffoni Valle Piana

Continua senza sosta l’attività di screening sull’intero territorio di Giffoni Valle Piana. Dopo i 500 tamponi effettuati alla Giffoni Multimedia Valley nelle scorse settimane e i test sui commercianti dell’area mercatale per avere un quadro chiaro della situazione epidemiologica, nei giorni scorsi sono continuati i controlli sulla popolazione giffonese.

I test

I volontari del locale comitato della Croce Rossa, presso l’Antica Ramiera, hanno sottoposto a test rapido la categoria dei braccianti, impegnati durante la Fase-1 per garantire la filiera agro-alimentare e maggiormente esposto al pericolo di contagio da Covid-19. I 100 test effettuati hanno dato tutti esito negativo. "Una nuova buona notizia per l’intera città – commenta il sindaco Antonio Giuliano - Un impegno preso e mantenuto nel minor tempo possibile, segnale dell’attenzione forte rivolta verso una delle classi maggiormente esposte al rischio durante la Fase-1, dopo lo screening di massa effettuato sulla popolazione alla Multimedia Valley e i controlli sui commercianti dell’area mercatale. Giffoni dunque non presenta al momento casi o rischi di contagio da Covid-19. Tutto questo non deve farci abbassare la guardia: solo con la grande responsabilità e il rispetto delle regole tenuto fino ad ora possiamo tenere lontano ogni pericolo dalla nostra città”.