Fase 2, ripartono la Ztl e gli abbonamenti per i parcheggi: parla De Maio

A partire dal 18 maggio riapriranno molte attività nella città di Salerno. E, con esse, ripartiranno anche i servizi legati alla mobilità.

La Ztl e i parcheggi

Sarà riattivata, in primis, la Zona a Traffico Limitato nel centro storico. “Verranno ripristinati i controlli delle telecamere e gli ausiliari del traffico ritorneranno a svolgere in maniera più intensa l’attività di monitoraggio della sosta” annuncia l’assessore comunale alla mobilità Mimmo De Maio. Dal 31 maggio, inoltre, sarà possibile rinnovare l’abbonamento per il permesso a parcheggio per i residenti. “E questo - rivela De Maio - varrà un anno a partire dal 1 giugno. Quindi anche coloro i quali hanno fatto l’abbonamento a partire dai primi giorni di gennaio, quest’ultimo sarà valido dal 1 giugno al 31 maggio dell’anno prossimo”. “Ringrazio gli operatori di Salerno Mobilità che stanno continuando a garantire i servizi essenziali ai nostri concittadini" aggiunge Di Maio.

I trasporti

Anche gli autobus continueranno a circolare seppur con modalità diverse. “L’accesso ai mezzi di trasporto avrà forti limitazioni e di conseguenza potremmo avere di ritorno un flusso veicolare ordinario, nonostante l’amministrazione abbia messo in campo tutti i dispositivi utili e indispensabili per limitare la mobilità eccessiva come lo smartworking e la differenziazione di orari di accesso agli uffici pubblici”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’appello

Infine, De Maio invita i salernitani a rispettare i dispositivi di sicurezza: mascherine, distanziamento sociale e limitazione delle uscite facendo prevalere “maggiore senso di responsabilità”.