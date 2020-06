Fase 3 a Salerno, boom di presenze sul lungomare a Santa Teresa

Boom di presenze sul lungomare Trieste e sull’arenile di Santa Teresa, in questo primo sabato di giugno. Come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, infatti, occorre fare lo slalom per passeggiare nelle centralissime aree vicine al mare.

Le irregolarità

Non solo: sono ancora tanti i giovani e non solo che non mostrano di indossare correttamente la mascherina, a tutto rischio per la propria e per l'altrui salute e, come se non bastasse, la distanza di sicurezza tra le persone sembra quasi del tutto ignorata. Le misure restrittive sono state allentate ma l’attenzione contro la diffusione del Covid-19 deve rimanere alta.

