Fatture gonfiate, blitz dei Nas in un centro sanitario privato di Salerno

Blitz dei carabinieri del Nas in un centro sanitario privato con sedi a Salerno e in provincia. Secondo fonti investigative – riporta La Città – nel mirino sono finiti presunti riscontri ai sospetti di irregolarità nei rimborsi richiesti all’Asl. Al termine dei controlli i militari guidati dal maggiore Vincenzo Ferrara avrebbero anche trasmesso un verbale alla Procura di Salerno con tutte le irregolarità riscontrate nelle presunte fatture gonfiate.

L’inchiesta

Lo scorso marzo la procura di Salerno ha emesso 39 avvisi di garanzia nei confronti di amministratori, commissari straordinari e dirigenti dell’azienda sanitaria, in carica dal 2014 al 2016. Tra gli indagati figurano titolari di alcuni centri accreditati. Le contestazioni riguardano l’ipotesi di irregolarità nella determinazione dei tetti di spesa per prestazioni erogate in convenzione. Nella maxi inchiesta del pm Silvio Marco Guarriello, ci sono gli ex vertici dell’Asl, in seguito commissariata: dal direttore generale Antonio Giordano al direttore amministrativo Antonella Tropiano a quello sanitario Maria Vittoria Montemurro, oltre ai precedenti manager Antonio Squillante e Federico Pagano, defunto ex responsabile della struttura Programmazione e controllo. Gli inquirenti sospettano che l’Asl non si sarebbe adeguata ai criteri dettati da un decreto commissariale di due anni fa.