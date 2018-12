Opportunità di lavoro in cambio di favori sessuali, nel salernitano: nei guai tre persone

Chiesti 18 anni di carcere per le tre persone accusate di violenza sessuale ai danni di donne dell'Est in cerca di lavoro: secondo la procura di Salerno, gli indagati avevano creato una vera e propria rete di reclutamento attraverso internet, per intercettare e poi sfruttare le vittime, fino a costringerle a concedere favori sessuali.

Il sistema

Finiscono nei guai, i due uomini e la donna che sono stati assolti dalla accusa di estorsione, ma che ora dovranno difendersi da quella di violenza sessuale. La sentenza è fissata per il prossimo 22 febbraio. Dalle indagini è emerso che i tre avrebbero intimato alle donne di non parlare del ricatto a sfondo sessuale e di cedere alle avances del datore di lavoro dell’attività in cui erano state collocate, per non perdere il posto. Gli accertamenti continuano.