Atrani scambiata per Amalfi: errore sui fazzoletti "Scala"

Stanno facendo il giro del web le immagini riportate su alcuni pacchetti di fazzolettini del marchio noto “Scala” che, soprattutto in questo periodo, vengono utilizzati per fronteggiare i malanni di stagione. Il marchio Scala producenon solo fazzoletti, ma anche tovaglioli e rotoli di carta da cucina per l'azienda Wepa.

L'errore

Tra le foto che ritraggono diverse località italiane come Tropea, Ostuni, Matera, Marzamemi spunta anche l’immagine di Atrani, col suggestivo campanile, ma nella didascalia compare il nome di Amalfi. Un errore che è stato subito riconosciuto dai residenti dei due comuni della Costiera Amalfitana e che sta suscitando ironie e polemiche.