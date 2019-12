Immacolata Concezione, fede e tradizione: comunità in festa a Salerno e Vietri

Fedeli in festa, a Salerno e dintorni, per l'Immacolata Concezione. In particolare, a Cappelle, dopo la messa delle 4 di mattina presso la chiesa di San Giovanni Battista, si è tenuta la solenne processione alle 5, scandita da preghiere e canti per la Vergine. A Fratte, a seguire, il corteo religioso per la Vergine è previsto dalle 16.30 per le strade del quartiere: particolare l'addobbo curato dalla ditta interflora di Enzo Cibelli (foto in basso di Francesco Caterina ndr).

Il falò

Si è tenuto stamattina alle 3, intanto, a Vietri sul Mare, il tradizionale falò dell'Immacolata (foto in basso di Gerardo Scafuro ndr): momenti suggestivi, fino all'alba, a due passi dal mare, per affidare all'Immacolata tutta la comunità.

L'appuntamento con l'arcivescovo

Infine, l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi alle ore 16.30 presiederà l’annuale omaggio floreale alla statua della Madonna che si trova in piazza della Concordia. In questo appuntamento particolarmente sentito dalla comunità salernitana, all’inizio delle feste natalizie, tutte le comunità parrocchiali di Salerno insieme ai loro parroci si ritrovano ai piedi della Vergine Maria per pregare per la città e rinnovare l’atto di affidamento alla madre di Gesù. Prevista una folta partecipazione.