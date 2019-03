Salerno dice addio a Federica Ruocco, i genitori: "Ti sentiremo nel silenzio della sera"

Dolore e sconcerto, ieri pomeriggio, nella chiesa di San Michele Arcangelo, nella frazione Rufoli di Salerno, dove sono stati celebrati i funerali di Federica Ruocco, la 24enne salernitana deceduta lunedì mattina a causa di una caduta dalle scale avvenuta all’interno della sua abitazione. Più di cinquecento persone hanno affollato la parrocchia che ha accolto la bara in legno portata dagli amici della giovane di Ogliara.

Le lettera

Nel corso della Santa Messa, celebrata da don Pietro Rescigno, è stata letta una missiva scritta dai genitori, dalla sorella e dal cognato di Federica: “Te ne sei andata, si sono spenti i tuoi occhi che hanno visto il sole e i suoi colori i tuoi occhi hanno pianto e hanno riso di dolore e di gioia. Come il vento sei volata via, lontana e sola lasciando un ricordo nella nostra memoria e un doloroso stupore dentro la nostra vita. Ti sentiremo nel silenzio della sera, ci cullerai nel buio della notte ma sei aria e come l’aria non ti possiamo più toccare. Te ne sei andata, non abbiamo potuto far nulla per farti restare e al tuo posto c’è solo un vuoto pieno di parole, rimaste lì, bagnate di lacrime, piene di dolore c’è solo il nero della notte e il tuo sorriso resterà per sempre nei nostri cuori”.

Commosso anche il parroco: “Bisogna affidarsi alla fede per superare il dolore lancinante che affligge la famiglia”. Subito dopo la cerimonia, la salma di Federica è stata trasportata al cimitero dove riposerà in pace.