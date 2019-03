Ogliara piange Federica Ruocco: annullata la festa di Carnevale

Non c'è magia, non ci sono coriandoli e colori, se a pochi metri dal luogo dei festeggiamenti una famiglia e tanti amici piangono per una morte improvvisa, che lascia senza parole. Dopo un'attenta riflessione, con un gesto di grande sensibilità e rispetto, il Centro Polifunzionale "Chiara Della Calce" di Ogliara ha deciso di annullare i festeggiamenti per il Carnevale, dopo la tragica morte di Federica Ruocco, la ragazza di 24 anni che stamattina è deceduta in seguito ad un incidente domestico, dopo essere caduta dalle scale della sua villetta.

Cordoglio e silenzio

Domani, martedì 5 marzo, si terranno anche i funerali di Federica Ruocco. Il Centro Polifunzionale di Ogliara, capitanato da Archimede Fasano, ha dunque deciso di annullare l'evento e di stringersi intorno alla famiglia di Federica, insieme a tutta la comunità di Ogliara, ai parenti, agli amici.