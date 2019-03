"Un angelo tra le nuvole": su fb il dolore degli amici di Federica Ruocco

La morte improvvisa di Federica Ruocco, la 24enne deceduta dopo essere caduta dalle scale della sua villetta, ha sconvolto la comunità di Ogliara, i familiari, gli amici. Il Centro Polifunzionale "Chiara della Calce" ha annullato la festa di Carnevale, in segno di cordoglio. Le bacheche social, invece, grondano di messaggi affettuosi e dediche. Tante persone - parenti, amici, semplici conoscenti - hanno voluto ricordare e rendere omaggio a Federica. Lo hanno fatto anche attraverso la pagina facebook di Salerno Today, appena si è diffusa la terribile notizia.

Le reazioni

"Eri e sarai l’angelo più bello ltra quelle nuvole. Non credo ancora che sia successo davvero. Ti porterò stretta forte nei miei ricordi, in quei pochi momenti trascorsi insieme anni fa. Un bacio forte fin lassù. Ciao Fede, porta anche lì la tua allegria", le scrivono. "Grande rispetto e sensibilità per una grave e assurda perdita. Ti piango come donna e mamma, dolce Federica che sei andata via troppo presto", scrive una nostra lettrice. Un altro commento, di forte vicinanza alla famiglia: "Povera figlia sembra impossibile cadere e morire. Forza ai genitori! Riposa in pace angelo del cielo... Anche se non ti conosco, ti sento nel cuore". Molto apprezzata e soprattutto condivisa la scelta del Centro Polifunzionale di Ogliara di sospendere i festeggiamenti per il Carnevale: "Atto dovuto, un bellissimo angelo è volato in cielo". Tanta incredulità, tanto smarrimento: "Non si possono leggere queste terribili notizie. Quando l’ho saputo, mi è caduto il mondo addosso, la pelle d’oca - scrivono sui social - eri una persona raggiante, solare". E ancora: "E' stato il più brutto risveglio. Riposa in pace Federica: da oggi sarai un bellissimo angelo e il tuo sorriso non potremo mai dimenticarlo".