Elezioni del 26 maggio, nonno Felice va a votare a 105 anni

Non rinuncerebbe al voto per nulla al mondo, Felice Magliano, di 105 anni, già destinatario della medaglia al merito per le campagne di guerra. Il 26 maggio, l’ultracentenario di San Giovanni a Piro è tornato a votare in occasione delle elezioni, come è solito fare dal 1946.

L'esempio

Un esempio prezioso, il suo, contro l’astensionismo che ha caratterizzato le ultime elezioni. L'arzillo nonnino, infatti, insieme al nipote, si è recato alle urne per esercitare il suo diritto e dovere civico.