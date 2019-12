"Suo figlio ha avuto un incidente": maxi truffa ai danni di un'anziana

Ennesima truffa ai danni di anziani. Questa volta la vittima è una 80enne residente a Felitto e il bottino ammonta ad oltre 5 mila euro.

Il raggiro

L’episodio si è verificato qualche giorno fa. In azione un uomo che si è spacciato al telefono per l’avvocato del figlio della vittima, il quale sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui era deceduta un’altra persona. E, dunque, per poterlo aiutare, la donna avrebbe dovuto inviargli una consistente somma di denaro. Lei, preoccupata per le sorti del figlio, ha consegnato, successivamente, più di cinque mila euro ad un sedicente collaboratore del finto avvocato. Poi, entrambi i truffatori, sono spariti nel nulla facendo perdere le loro tracce. Il raggiro è stato messo a segno mentre la donna si trovava sola in casa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.