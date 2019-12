Frana a Giovi, ferito l'assessore Luigi Carmelo Della Greca

Non solo spavento, ma anche feriti, hanno provocato gli smottamenti registrati a Giovi, a causa del maltempo. L'assessore comunale al Bilancio, Luigi Carmelo Della Greca, infatti, si trovava nel suo terreno, quando è rimasto coinvolto dalla frana.

I soccorsi

Il malcapitato è stato soccorso ed attualmente si trova in ospedale, ma non risulta essere in gravi condizioni. Tanta paura, dunque, ma, pare, nessuna drammatica conseguenza.

Il maltempo frena le sardine

Nuove frane in Costiera

Prorogata l'allerta