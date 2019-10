Dramma a Piaggine, si ferisce mentre usa l'aspiratore per le foglie: finisce in ospedale

Dramma, questa mattina, a Piaggine: un 58enne del posto è rimasto gravemente ferito mentre stava svolgendo dei lavori nella sua proprietà. L'uomo stava utilizzando un aspiratore per le foglie, quando sarebbe stato colpito dalla ventola del macchinario, a causa di un guasto.

I soccorsi

A soccorrere il malcapitato, è stata l’eliambulanza del 118 che lo ha condotto d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure del caso. Indagano, intanto, le forze dell'ordine, per far luce sull'accaduto.