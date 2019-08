Maiori, un ragazzo si tuffa ma finisce sugli scogli: è grave

Un ragazzo si è tuffato in mare ma è scivolato ed è finito con la testa sugli scogli. Si tratta di un 19enne originario della Lombardia. E' ferito e le sue condizioni sono gravi. E' accaduto a Maiori, sulla spiaggetta del porto.

I soccorsi

L'allarme è scattato immediatamente. Il ferito è stato trasportato in ospedale, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa per il trasporto in elisoccorso. Il ragazzo aveva perso i sensi, era in arresto cardiaco con un trauma cranico e ha riportato anche ferite alla testa. E' stato rianimato con numerosi massaggi cardiaci e anche con la respirazione artificiale. Per tre volte, infatti, era andato in arresto cardiocircolatorio. E' stato intubato e trasferito al "Ruggi" di Salerno.