Impugna un bastone e semina il panico a Nocera: fermato un uomo

Tensione a Nocera Inferiore: un uomo, impugnando un bastone, si sarebbe presentato in via Garibaldi, nei pressi di un noto bar, seminando panico tra i presenti.

L'intervento

Pare che il giovane soffrisse già di problemi di natura psichica. Sul posto, polizia e carabinieri per bloccare la sua furia, sorta per motivi non noti. L'uomo è stato, dunque, affidato ai sanitari del 118 giunti sul posto: probabilmente, sarà sottoposto al Tso.