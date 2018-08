Ferragosto tutto da vivere all’hotel raito in Costiera Amalfitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il ferragosto inizia con il buongiorno all’Hotel Raito di Vietri sul Mare: a partire dalla prima colazione, infatti, l’albergo affacciato sul Golfo di Salerno propone un programma per l’intera giornata, dedicato a tutti gli ospiti, che siano o meno residenti in albergo. Al mattino show cooking in terrazza con crepes, waffle e uova fritte con guarnizioni, poi intrattenimento musicale a bordo piscina con DJ live, per accompagnare i diversi momenti della giornata fino alle ore 17. Uno spettacolo a sorpresa è in programma prima del pranzo: piatto speciale da gustare al Grill, proprio accanto alla piscina, è la frittura di paranza del Golfo. Per la sera, l’aperitivo al Bar I Faraglioni con i cocktail del barman Francesco Imparato e, a seguire, la cena servita nell’agrumeto con musica live e i piatti creati dallo chef Francesco Russo: finissima di seppie arrostite su scapece di tagliatelle di verdure; cavatelli di pasta padellati con frutti di mare, crostacei e broccoletti al limone; rombo arrostito con fagottino di prezzemolata di patate e provola in salsa di acciughe; buffet di frutta e dolci oltre alle alternative di menù disponibili per chi non ama il pesce e per i bambini. 77 camere e suite dal design moderno ed elegante, con terrazze panoramiche o balconi privati, due piscine con vista, ristorante Il Golfo, ExLounge Bar & Grill, ExPure SPA con piscina coperta con acqua riscaldata, bagno turco, sauna, sala relax, trattamenti personalizzati e programmi ad hoc: l’Hotel Raito - parte del gruppo Ragosta Hotels Collection (www.ragostahotels.com) - è un punto di riferimento unico nel suo genere in Costiera Amalfitana. Ragosta Hotels Collection offre 4 prestigiose strutture a 5 stelle in Italia: Palazzo Montemartini a Roma, 82 camere e suite accanto alle Terme di Diocleziano, La Plage Resort a Taormina, 59 camere e suite proprio di fronte all’Isola Bella, l’Hotel Raito, 77 camere, e il Relais Paradiso, 22 camere, entrambi in Costiera Amalfitana, rappresentano realtà affermate nel settore, con uno stile unico ed un design contemporaneo. “Define your Lifestyle” è la filosofia di Ragosta Hotels Collection per regalare agli ospiti un’esperienza che rifletta il loro stile di vita: il design delle camere e degli ambienti eleganti, la ricercatezza gastronomica e il benessere sono stati creati per la nuova generazione di viaggiatori che ama abbinare al proprio stile di vita l’unicità della destinazione per un’esperienza indimenticabile. Per informazioni e/o prenotazioni: Hotel Raito, www.ragostahotels.com Via Nuova Raito 9 - 84019 Vietri sul Mare (SA) Tel. 089.7634 111 info@hotelraito.it,reservations@hotelraito.it Per fotografie in alta risoluzione: http://www.imaginecommunication.eu/web/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=20:foto&Itemid=1249〈=it Ufficio Stampa: IMAGINE Communication, Roma, Tel.06.39750290 Lucilla De Luca, cell. 335.5839843 lucilla@imaginecommunication.eu Valeria Benincasa, cell. 339.8994154 ufficiostampa@imaginecommunication.eu