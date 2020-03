Ferraioli: "Inaccettabile ferie per 100 dipendenti delle Comunità Montane Alburni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“E davvero inaccettabile che, mentre medici e Infermieri mettono in campo la loro vita e la vita dei loro familiari, pur di sottrarre alla morte migliaia di contagiati, il presidente della comunità Montana degli Alburni metta in ferie ben 100 uomini indispensabili alla importante sanificazione di un territorio vastissimo qual è il Cilento. Vi e’ una Italia che corre e che muore e una altra Italia che va in ferie su ordine del Presidente di una Comunità Montana. Inutile sarebbe il richiamo al senso civico e alla tragedia che si consuma nel Paese.

Attendo provvedimenti seri e implacabili per chi crede di “tenere il comando per il comando”, convinto che le sue decisioni non vanno messe in discussione. Chiedo al Presidente De Luca di tirar fuori il meglio di se’ per impartire le giuste indicazioni e per sottrarre( in virtu del ruolo che ricopre) il governo di una “qualunque res publica” a questa indecente ignavia”. Lo chiede in una nota la deputata di Forza Italia eletta nel collegio di Agropoli che aggiunge: “ e del resto se l’esigenza di ferie sarebbe assolutamente non rinviabile, cosa impedirebbe di disporle a scaglioni?