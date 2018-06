Festa dei Carabinieri: emozioni al Comando provinciale dell'Arma

Si è svolta questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri la festa nazionale dell'Arma che celebra il 204esimo anniversario della nascita del corpo. Alla manifestazione hanno partecipato tutte le autorità civili di Salerno e, dopo la lettura del messaggio di auguri del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dei Carabinieri ha preso la parola il Comadante provinciale Antonino Neosi.

Il messaggio del Comandante

Antonino Neosi ha voluto sottolineare come la presenza dei carabinieri in tutto il territorio provinciale, dal capoluogo ai comuni più piccoli, è un segnale di attenzione e di tutela per i cittadini. I militari sono stati impegnati in tutto il territorio provinciale per far sentire la vicinanza dello Stato a tutti i territori.