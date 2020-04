Festa della Liberazione a Salerno: nessun fiore, ma un profondo raccoglimento dinanzi ai caduti

Una cerimonia sobria quanto sentita, quella dedicata alla Festa della Liberazione, oggi, 25 aprile, a Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli, il presidente Anpi Ubaldo Baldi e i segretari Cgil, Cisl e Uil, infatti, questa mattina si sono recati di fronte a Palazzo Sant’ Agostino per rendere omaggio alla lapide che onora i caduti per la Libertà e la Democrazia.

La sobrietà e il doppio significato

Nessun discorso e neppure la deposizione della corona ai Caduti, vista la chiusura dei fiorai per le norme anti-Covid, ma solo ed esclusivamente qualche momento di raccoglimento. "Abbiamo celebrato il 25 aprile in un modo frugale e semplice: questa data oggi assume un significato doppio, ancora più rilevante, richiamando, da un lato, la riconquista della democrazia con il sangue di tanti partigiani e partigiane ed anche quanti ci hanno lasciato per il virus, e dall'altro l'annuncio di una speranza di rinascita dell'Italia", ha detto il sindaco.

Guarda il video della cerimonia>>>Il 25 aprile a Salerno



