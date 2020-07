Festa della Madonna del Carmine all'insegna del raccoglimento e della preghiera, nessuna processione

Un 16 luglio diverso, quello di quest'anno, a Salerno e, in particolare, nel rione Carmine. Per la prima volta, infatti, non si terrà la solenne processione nel quartiere, in onore della Vergine, a causa delle norme anti- Covid.

Le messe

Ma l'emergenza non frena preghiere e suppliche per la Madonna del Carmelo: dopo le messe mattutine e, in particolare, quella delle ore 11 presieduta dall'arcivescovo Andrea Bellandi, infatti, alle ore 20 è prevista anche la celebrazione dell'arcivescovo emerito Luigi Moretti. Proprio come Elia che, sulla Cima del Carmelo, seduto con il capo sulle ginocchia, con la sua supplica, ottenne la pioggia ristoratrice, già annunciata da una nuvoletta, che mise fine alla carestia, con la novena e le preghiere anche i salernitani, oggi, stanno rendendo il Santuario del Carmine giardino fertile di grazie per l'intera comunità. Tutti con lo sguardo e il cuore rivolti a Maria.