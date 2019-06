Castel San Giorgio: festa per SS. Maria di Costantinopoli- Aiello, per il primo anno senza volo degli angeli

Emozioni e commozione a Castel San Giorgio, per la festa in onore di SS. Maria di Costantinopoli- Aiello. Processione e preghiere, dunque, per la Vergine a cui la comunità è devota.

Per il primo anno, per ragioni di sicurezza, non si è svolto il tradizionale volo degli angeli, alias bambini sospesi ad una corda in acciaio che rangiungevano il centro della piazza. Al di là del rito tradizionale mancante, i fedeli, dunque, hanno affidato le loro intenzioni alla Vergine.