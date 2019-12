Festività a Salerno, la magia continua: si attende il concerto in piazza Amendola

Natale è trascorso, ma le feste non sono finite a Salerno. Visitatori e concittadini, infatti, vivranno momenti di allegria e serenità nella magia delle Luci d'Artista.

La curiosità

Migliaia i turisti in città, complice anche il meteo favorevole, alla scoperta delle luminarie, delle mostre e dei presepi. L'appuntamento più atteso, intanto, è in piazza Amendola, martedí 31 dicembre, dalle ore 21.30, per brindare al nuovo anno con Irene Grandi ed i Negrita.