Festa privata in ospedale, Polichetti (Udc): “Se fosse vero, il direttore sanitario andrebbe sospeso"

"Se realmente il direttore sanitario dell'ospedale di Eboli ha utilizzato la struttura per una festa privata è necessario che venga sospeso e non reintegrato come accaduto all'ospedale del Mare di Napoli per un primario che si è reso protagonista di un fatto analogo. La sanità salernitana non può subire un tale affronto. Ho già chiesto ai parlamentari dell'Udc di chiedere spiegazioni al ministro della Salute, Giulia Grillo". Lo ha detto Mario Polichetti, responsabile nazionale della sanità per l'Unione di Centro che ha detto la sua sul caso dei festeggiamenti prematrimoniali del direttore sanitario dell'ospedale di Eboli, Mario Minervini.

Parla Polichetti