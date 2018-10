"Festa dei Popoli" a Sarno, cristiani e islamici uniti in preghiera

Cristiani e islamici uniti in preghiera. Oggi e domani, infatti, a Sarno andrà in scena la “Festa dei Popoli”, una occasione di unione e fratellanza per confrontarsi nel rispetto della propria fede.

Il programma

L’evento, voluto dal parroco don Roberto Farruggio, rientra nel programma dei festeggiamenti del Patrono D’Italia, della parrocchia di San Francesco D’Assisi col patrocinio del Comune.

L’appuntamento è per le 19:30 nel Chiostro del Centro Pastorale, dove le due comunità religiose pregheranno insieme. Domani sera alle 19:30 sarà celebrata la Santa Messa animata dalla corale della comunità nigeriana di Napoli, alle 20:30 il centro cittadino si trasformerà in un affresco etnico con balli, canti e degustazioni.