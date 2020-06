Festa della Repubblica della Repubblica a Capaccio: il programma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Per martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha programmato la sua cerimonia ufficiale per le ore 10,30 in piazza Tempone, a Capaccio Capoluogo. Il sindaco Franco Alfieri deporrà una corona commemorativa dinanzi al monumento ai caduti. Viste le circostanza, si tratterà comunque di un momento all’insegna della sobrietà, organizzato nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Pronto anche un omaggio per tutti i giovani di Capaccio Paestum: una copia della Costituzione, che sarà consegnata a ciascuno di loro all’inizio del prossimo anno scolastico. “Come Amministrazione comunale – è il commento del sindaco Franco Alfieri – desideriamo che ogni ragazza e ogni ragazzo della nostra Comunità possa avere la propria copia, come segno di cittadinanza piena e consapevole”.