Festa della Repubblica, due celebrazioni a Castellabate

Il Comune di Castellabate celebra la Festa della Repubblica con due appuntamenti legati alla memoria storica nazionale e locale.

Il programma

Si parte venerdì 1 giugno alle 18 in Piazza Matarazzo a Castellabate capoluogo con la manifestazione “Castellabate nella Prima Guerra Mondiale: uomini, vicende e musiche” e l’esibizione del Concerto Bandistico Santa Cecilia diretto dal Maestro Leo Capezzuto. L’appuntamento storico- musicale è curato dal Professor Gennaro Malzone con lo scopo di celebrare il centenario della Grande Guerra e il 170° anniversario della fondazione della Banda comunale di Castellabate (1848 – 2018). La mattina seguente, sabato 2 giugno alle 10, si terrà un raduno in Piazza Matarazzo a Santa Maria per la cerimonia della Festa della Repubblica, in concomitanza della parata militare presieduta a Roma presso l’Altare della Patria dal Capo dello Stato. Il corteo, alla presenza di autorità civili, militari, religiose e dall’Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI) Gruppo di Castellabate, sfilerà sul Corso Matarazzo e sosterà in piazza Lucia per l’alzabandiera, le allocuzioni e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Il commento

Il sindaco Costabile Spinelli: