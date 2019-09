San Matteo 2019: è il giorno della festa, la diretta del 21 settembre

Profumo di milza nell'aria, occhi al Cielo e cuore rivolto ai Santi Martiri salernitani: è il giorno di San Matteo, Patrono della nostra città. Dopo le due giornate Matteane tenute nel Duomo di Salerno, alla presenza dell'arcivescovo Andrea Bellandi, l'attesa è finita, dunque: si entra nel vivo del momento clou in onore dell'Apostolo che protegge la nostra città. Questa mattina, presso la Cattedrale, messe ogni ora dalle 6.30 alle 9.30. Alle 10.30, poi, il solenne pontificale presieduto dall'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi.

La processione

Alle 18.30, al via la processione con le statue di San Matteo e dei Santi Martiri Salernitani, per le strade del centro storico cittadino, animata tra 3 bande musicali e coralmente partecipata con il wifi. A conclusione del corteo religioso, dunque, la santa messa nella Cripta del Duomo.

I festeggiamenti

Alle ore 21.30, intanto, presso la spiaggia di Santa Teresa, la storica tammurriata di San Matteo a cura della compagnia di musica popolare "I Picarielli", per vivere un momento di condivisione e divertimento. Inoltre, in piazza della Concordia, alle 22, a far sognare salernitani e turisti, il concerto di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, ultimo e attesissimo appuntamento di Camera in Tour. Prevista una folta partecipazione allo spettacolo in piazza, libero e gratuito.

I fuochi

Come gran finale, immancabili, i fuochi artificiali in onore del Patrono della nostra città: presso il Molo Masuccio Salernitano, infatti, a partire dalla mezzanotte, il cielo e il mare si illumineranno grazie ad un doppio spettacolo pirotecnico, a cura della ditta "Piroexplosion" e de "L'Artificiosa srl". Emozioni tutte da vivere.

