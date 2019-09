San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato: tutto pronto per le celebrazioni a Nocera

Tutto pronto per il 29 settembre: la Polizia di Stato celebra il suo Santo Patrono San Michele Arcangelo. Tuttavia, ricorrendo la data quest’anno di domenica, la cerimonia è posticipata al giorno successivo. La ricorrenza nazionale sarà celebrata lunedì 30 settembre nello Stato Vaticano dove è presente, all’interno dei giardini, un monumento dedicato a San Michele Arcangelo, Patrono anche del Corpo della Gendarmeria. Il programma prevede la celebrazione di una Santa Messa alle ore 8.30, presso la Chiesa di Maria Madre della Famiglia.

Le celebrazioni in provincia

In ambito provinciale, la festa sarà celebrata lunedì 30 settembre per la prima volta presso la Basilica Cattedrale di San Prisco di Nocera Inferiore, alle ore 10, con una messa solenne. Il rito religioso sarà officiato da Monsignor Domenico Cinque, parroco della Cattedrale e Vicario Foraneo della Città di Nocera Inferiore, insieme con il Cappellano Provinciale della Polizia di Stato, don Giuseppe Greco. Per l’occasione è prevista la partecipazione di rappresentanze del personale della Questura di Salerno, degli Uffici delle Specialità, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, dei familiari delle “Vittime del Dovere” e dei “Caduti in Servizio”, nonché di autorità civili, militari, religiose e di cittadini.

La storia

San Michele, Santo molto venerato non solo in Italia (Il suo nome in ebraico “Mi-ka-El” significa: "Chi come Dio?") viene rappresentato nell'iconografia sia orientale che occidentale come un combattente, con la spada o la lancia nella mano e sotto i suoi piedi il dragone, simbolo di Satana, sconfitto in battaglia [«Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago (…)» - capitolo XII del Libro dell’Apocalisse] ed è considerato il difensore del popolo di Dio e il vincitore nella lotta del bene contro il male. Per queste sue virtù eroiche è stato proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato da papa Pio XII il 29 settembre 1949 in omaggio alla “lotta” che il poliziotto combatte tutti i giorni al servizio dei cittadini e per tutelare e proteggere la sicurezza e l'incolumità delle persone.