Grande festa a Cetara, preghiere e fuochi d'artificio per la festa di San Pietro

Grande festa, ieri sera, a Cetara, per la festa patronale di San Pietro. Come ogni anno i cetaresi trasferitisi in altre zone d'Italia o all'estero, oltre che a numerosi turisti e cittadini dei comuni limitrofi, sono ritornati a casa per onorare le proprie tradizioni.

L'evento religioso

Alle 18.30 è stata celebrata la Santa Messa serale alla presenza di centinaia di fedeli; alle 20, invece, è partita la processione con il simulacro di San Pietro Apostolo che ha attraversato le vie della località turistica della Costiera Amalfitana arrivando prima nella parte alta e poi nei pressi della spiaggia dov’è stato benedetto il mare. Poi la statua è stata riportata in chiesa. E, dopo la mezzanotte, i festeggiamenti si sono conclusi con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che, anche quest’anno, ha attirato a Cetara migliaia di persone.