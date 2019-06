Sant'Antonio: festa grande a Cava, tra fede e folklore

Luminarie, celebrazioni e una folla di fedeli, al Santuario di Cava de' Tirreni, in occasione dei festeggiamenti di Sant'Antonio. Tanti, i partecipanti al tradizionale appuntamento di fede e folklore che anima, come ogni anno, le giornate di metà giugno. Boom di presenze.

Il programma religioso



Venerdì 14 Giugno

Le messe di oggi si terranno alle ore 7, 9, 19. Alle ore 19 ci sarà la visita della Sacra Reliquia del Santo presso l’Ospedale cittadino, Maria SS. Incoronata dell’Olmo, e benedizione degli infermi. La messa delle ore 19 sarà dedicata ai malati e al personale sanitario, e si terrà sempre presso il nosocomio. Al termine, processione e rientro in chiesa.

Sabato 15 Giugno

In questa giornata le Sante Messe saranno celebrate alle ore 7, 9, 18 e 20. La processione solenne con la Sacra Immagine del Santo si terrà alle ore 19. Il corteo passerà per le principali vie del centro di Cava de’ Tirreni e farà le seguenti soste: ospedale per la benedizione degli ammalati; Santa Maria Incoronata dell’Olmo e saluti dei Padri Filippini; Palazzo di Città per il saluto della Autorità; piazza Vittorio Emanuele III per il saluto del parroco Don Rosario Sessa.

Tornati al Santuario Francescano, benedizione con la Reliquia del Santo e reposizione della Sacra Immagine nella sua cappella. Dopo, ci sarà il Lancio del Botafumiero.

Domenica 16 Giugno

Sante messe ogni ora: 7, 9, 10.30, 12, 18, 19, e 20. Alle ore 20, celebrazione solenne di ringraziamento e chiusura della Festa di Sant’Antonio. Si canterà il Te Deum, e a seguire sempre Lancio del Botafumiero. Al termine, benedizione finale con la Sacra Reliquia del Santo e reposizione della stessa nella Cappella.

Programma Civile

Venerdì 14 Giugno

Serata musicale per le ore 21 con Alfio Lombardi e l’orchestra all’italiana, official Renzo Arbore Tributo, live tour.

Sabato 15 giugno

Ore 19 trionfale uscita di Sant’Antonio con scenografie pirotecniche realizzate da “Accendi un evento”. Poi, la processione sarà accompagnata dalla concert band “Valle del Sarno”.

Al rientro dalla processione spettacolo musicale “Le Notti Bianche” in: La Bellezza del Creato-Dal Cantico dei Cantici ai Classici Napoletani con il soprano Letizia D’Angelo, la voce recitante ed il canto di Antonino Masilotti, chitarra e voce di Arrigo Ago Andelini. Conclusione in bellezza della giornata, alle ore 23, con i fuochi pirotecnici sull’area Tolomei a cura di Accendi un evento

Domenica 16 Giugno

Serata musicale conclusiva con il concerto della nota cantante salernitana Luna Palumbo, ex concorrente di The Voice.

Foto di Antonio Capuano



Gallery