“Festa dell’Unita Nazionale e delle Forze Armate”: la celebrazione a Salerno

Si terrà il 4 novembre, in occasione del 100^ anniversario del “Giorno dell’Unita Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, la cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno, in collaborazione con il Centro Documentale dell’Esercito, in concomitanza con quella nazionale, presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica.

Il programma

Dopo la deposizione delle corone d’alloro da parte del Prefetto e delle Autorità militari e civili al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, la cerimonia proseguirà, come di consueto, in Piazza Amendola, a partire dalle ore 10. In tale occasione, verranno anche consegnate le “Onorificenze al Merito della Repubblica Italia” e una medaglia di bronzo al Valor Civile concessa dal Presidente della Repubblica ad un cittadino della provincia di Salerno. Tra i partecipanti, la Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno e della Wind Orchestra del Liceo Alfano I.

L'eventuale fuori-programma

In caso di condizioni meteorologiche avverse, dopo l’Alzabandiera solenne in Piazza Amendola, la cerimonia proseguirà all’interno del Teatro “Augusteo”.