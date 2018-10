Festival corti a Sud

L'associazione Monte Pruno Giovani a fianco del consorzio Polla in Corto per la nuova edizione di "Corti a Sud" la Kermesse cinematografica che da 6 edizioni da spazio ai giovani e alla loro passione per il cinema offrendo anche ala possibilità di confrontarsi con importanti personalità del mondo cinematografico. Giovani e passione due punti importanti su cui si fonda l'attività dell'associazione Presieduta da Antonio Mastrandrea e voluto dal direttore generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese proprio per individuare e supportare sogni e aspirazioni dei ragazzi che vivono nei territorio su cui opera l'istituto di credito. "Corti a Sud - Polla in Corto" parte proprio da questo presupposto, cioè dare la possibilità agli appassionati del cinema di potersi esprimere. Sabato prossimo 20 ottobre, alle ore 17,30 presso il centro sociale “Don Bosco” di Polla in programma la sesta edizione della Kermesse dedicata alle scuole che vedrà al suo fianco anche l'associazione Monte Pruno Giovani "Sarà - spiega il presidente Antonio Mastrandrea - per mantenere alta l'attenzione e svegliare le coscienze partendo, ancora una volta, dai giovani. Il miglior corto - annuncia - riceverà anche un premio speciale che l'Associazione Monte Pruno Giovani destinerà alla scuola vincitrice per l'acquisto di materiale scolastico. Durante 'evento di Sabato si terranno presso il centro Don Bosco proiezioni, interviste, incontri e premiazioni con la consegna di riconoscimenti artistici alle opere audiovisive, ai registi, agli attori in erba che con elevata professionalità sono stati capaci di trattare tematiche forti e di stretta attualità come: bullismo, vessazioni e violenze nelle più svariate sfaccettature e di risvegliare attraverso i loro lavori le coscienza. Sabato 20 ottobre, quindi, grazie alla perfetta organizzazione del direttore artistico del Festival Gianluca De Lauso il centro sociale Don Bosco di Polla si trasformerà nuovamente in fabbrica di giovani artisti cinematografici che potranno anche confrontarsi con esperti registi, attori e produttori.