Feto morto alla clinica "Villa del Sole", 15 indagati: la precisazione

Ginecologi ed ostetriche, per un totale di quindici persone, sono indagati per la morte di un feto alla clinica “Villa del Sole” a Salerno.

Il dramma

A presentare denuncia ai carabinieri è stata la madre del piccolo mai nato dopo il parto cesareo effettuato d’urgenza il giorno di Santo Stefano. La donna, giunta quasi al termine dei nove mesi di gravidanza, si era recata presso la struttura sanitaria privata, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, dove le sono stati fatti dei tracciati che non avrebbero registrato alcuna anomalia. E così è stata dimessa. Il giorno successivo, però, ossia il 26 dicembre, qualcosa è andato storto. La donna è ritornata in clinica perché non si sentiva bene. Sottoposta nuovamente al tracciato, non c’era più battito. E così i medici sono dovuti intervenire con un cesareo d’urgenza. Il feto, però, era già morto e non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

La precisazione

In una nota ufficiale il responsabile anestesista Bruno Avallone precisa: