Dramma ad Agropoli, partorisce bimbo morto: indagini per fare chiarezza

Dramma ad Agropoli: una donna di Campagna, ieri sera, è giunta presso l’Istituto Clinico Mediterraneo (ex clinica Malzoni) per partorire, ma il neonato è venuto alla luce già senza vita. La morte del feto potrebbe essere avvenuta per il soffocamento dovuto al cordone ombelicale.

La denuncia

I genitori hanno presentato denuncia per fare chiarezza sulle cause della morte del bimbo: indagano i carabinieri. La salma del piccolo è stata già posta sotto sequestro per l’esame autoptico fissato per martedì, come disposto dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.