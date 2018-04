Fiaccolata per la pace nella villa comunale di Baronissi: l'appuntamento

All’Amministrazione Comunale di Baronissi

Ai Consiglieri Comunali di Baronissi

Ai segretari delle forze politiche

Alle forze cattoliche

Al mondo associativo

Ai pacifisti e al mondo della cooperazione internazionale

Carissimi tutti,

Il nostro partito è da sempre impegnato sulle questioni internazionali, per la pace, la solidarietà internazionale e l’autodeterminazione dei popoli. Ma l’aggravamento della crisi nel mediterraneo, tramite il nostro segretario nazionale, Maurizio Acerbo, il PRC dichiara: “L’attacco deciso da Trump, May e Macron è un atto di terrorismo internazionale. Si tratta di un’azione illegale in violazione del diritto internazionale. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Gentiloni sull’uso di armi chimiche sono giustificazioni implicite dei bombardamenti. Il Presidente del Consiglio ha le prove che nessuno al mondo ha visto? Il servilismo di Gentiloni è vergognoso. Di fronte a quanto sta accadendo l’Italia, sulla base dell’articolo 11 della Costituzione, ha il dovere di dichiarare l’indisponibilità all’uso delle basi e di dissociarsi apertamente da un intervento militare che è fuori della legalità. Rilanciamo in tutto il paese mobilitazioni contro la guerra senza se e senza ma.”

Ecco oggi questa è la nostra priorità immediata.

CONTRO LA GUERRA SENZA SE E SENZA MA.