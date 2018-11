Fiamme in un'abitazione: corrono i vigili del fuoco

Tanta paura stamattina a Sassano, nel Vallo di Diano, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione, distruggendo suppellettili e travi in legno.

La ricostruzione

Non è ancora ben chiara la dinamica dell'incendio in località Madonna di Loreto, ora al vaglio dei vigili dele fuoco che sono intervenuti dal Distaccamento di Sala Consilina. Sembra, però, che le fiamme si siano sviluppate in cucina e che poi abbiano progressivamente raggiunto le altre stanze. Nessuna persona è rimasta ferita. L'area è stata messa in sicurezza.