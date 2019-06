San Cipriano, rubano una Fiat e poi la abbandonano: restituita al proprietario

Furto sui generis a San Cipriano Picentino, la scorsa notte. Ignoti, infatti, hanno rubato una vecchia Fiat Panda: il proprietario ne ha denunciato il furto e la vettura è stata ritrovata poche ore dopo, con il serbatoio vuoto. Come riporta Zerottonove, la vettura sarebbe stata rubata di notte, in Piazza Umberto I: al suo interno, c'erano le chiavi dimenticate dall'automobilista per cui non è stato complesso per i ladri mettere a segno il furto.

Il lieto fine

A seguito della denuncia, dunque, le Forze dell’Ordine hanno avviato le ricerche, trovando l’auto in meno di 24ore, nei pressi dell’Istituto comprensivo A Genovesi di San Cipriano. La Fiat è stata restituita al suo legittimo proprietario. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una bravata da parte di giovanissimi vandali. Si indaga.